Kelly Key fez uma série de revelações aos fãs através de alguns vídeos que publicou nas stories da sua conta de Instagram, esta terça-feira, dia 12.

"Estou para falar disso há muito tempo. No final do ano passado, descobri um cancro de pele quando estava em Portugal. Tirei e pediram para tirar um pouco mais. Junto com um pouco mais, tirei outras pintas que suspeitavam", sublinhou.

"O resultado era que eram pré-cancerígenas. Hoje vou tirar um pouco mais. Vou ganhar uma cicatriz maior", disse ainda.

"Deixo-vos avisados que vou ter um curativo [acima da boca]. Vou preparar um material para falar disso, porque acho super útil, as pessoas precisam de se informar sobre isso", completou.

