Kelly Clarkson conseguiu mudar oficialmente de nome - decisão que, como explicou, foi tomada depois de se ter divorciado de Brandon Blackstock e marca uma nova fase da sua vida. O Page Six teve acesso a documentos que provam que a artista está agora registada como Kelly Brianne.

"Não havendo objeções, o pedido de mudança de nome é concedido. [...] O decreto está assinado e arquivado. O nome do peticionário foi alterado de Kelly Brianne Clarkson para Kelly Brianne", cita a publicação.

"O meu novo nome reflete mais plenamente quem sou", defendeu em fevereiro, quando deu entrada com o processo para mudar de nome legalmente.

Kelly Brianne e Brandon Blackstock separaram-se em 2020 e terminaram o processo de divórcio este ano. A intérprete de 'Because of You' terá de pagar ao ex-marido 45.601 dólares por mês, o equivalente a 41 mil euros.

