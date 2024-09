Joe Jonas e Sophie Turner chegaram a acordo, um ano após o cantor ter pedido o divórcio.

De acordo com os documentos do tribunal, citados pela People, um juiz da Flórida (EUA) regulou que o casamento dos dois artistas estava "irremediavelmente terminado".

"O casamento entre as partes está dissolvido", acrescentou o juiz, declarando que ambos regressam ao estado civil de "solteiros".

No dia 6 de setembro de 2023, o então casal recorreu às redes sociais para dar conta do fim do seu casamento de quatro anos.

"Há várias especulações sobre o porquê, mas esta foi uma decisão de ambos e esperamos sinceramente que todos possam respeitar a nossa vontade de privacidade, para nós e para as nossas filhas", lia-se no comunicado.

