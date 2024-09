Joe Jonas revelou a história mais insólita da sua carreira, envolvendo uma fã. Tudo aconteceu na América Latina.

"Estávamos no Chile, há muitos anos. Entrei no meu quarto de hotel e a cortina moveu-se e eu sentei-me no sofá. Tinha sido um dia longo de viagem. E eu pensei 'deve ser o ar condicionado'. De repente, uma fã salta por detrás da cortina, veio a correr na minha direção e eu chamei o nosso segurança", contou ao SiriusXM’s BPM.

"Na altura, era o Big Rob, que é famoso não só por ser um óptimo segurança, como também tinha entrado numa música conosco, e ajudou-a a sair. Acho que a mãe dela trabalhava no hotel", continuou.

"Há muitas, muitas histórias malucas como esta. Mas adoro os meus fãs."

O cantor participou recentemente no tema 'Thick Of It All', com Alan Walker e Julia Michaels. Lançou também 'Work It Out', single do álbum 'Music For People Who Believe In Love', que será lançado em outubro.

