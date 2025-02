Elton John anunciou que irá lançar um novo álbum, que foi escrito e gravado em apenas 20 dias, apesar dos problemas de saúde com que se tem debatido nos últimos meses.

De acordo com o músico, citado pelo Daily Mail, o primeiro álbum que lança desde 2021, será o "início da sua carreira parte 2".

'Who Believes In Angels?' é uma colaboração com a cantora Brandi Carlile e o compositor Bernie Taupin, e estará disponível no dia 4 de abril.

"Esta música [single homónimo] foi uma das mais difíceis que alguma vez fiz, mas foi também uma das melhores experiências musicais da minha vida."

Leia Também: "Não é tão mau como parece". Elton John brinca com o seu estado de saúde