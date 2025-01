Este domingo, 5 de janeiro, decorreu a 82.ª gala dos Globos de Ouro e Elton John foi um dos nomes que subiu ao palco para entregar um prémio, neste caso, o de 'Melhor Banda Sonora', juntamente com Brandi Carlile.

Antes de entregar o globo a Trent Reznor e Atticus Ross de 'Challengers', o lendário cantor falou sobre o seu estado de saúde atual.

John garantiu aos fãs que, apesar das notícias sobre a sua visão estar em declínio, encontra-se bem de um modo geral.

"Há muitas histórias a circular sobre a minha visão regressiva. Só queria tranquilizar e dizer-vos que não é tão mau como parece", rematou.

"Estou muito feliz por estar aqui com a minha coapresentadora, Rihanna", brincou apontando para Carlile e suscitando o riso no público.

De recordar que o cantor e compositor perdeu a visão do olho direito em julho de 2024. De acordo com John, aconteceu depois de ter contraído uma infeção ocular enquanto estava de férias no sul de França.

