Elton John partilhou com os seus seguidores no Instagram como celebrou a quadra das festas nas últimas semanas.

Além do Natal e do Ano Novo, o músico comemorou também o aniversário do filho Zachary.

"Um photo dump festivo e aleatório. Do almoço de Natal da Rocket Team, ao aniversário do Zachary. Temos estado a relaxar e a aproveitar", lê-se na legenda da publicação.

Nas fotografias partilhadas, é possível ver o bolo de aniversário colorido do filho, as decorações extravagantes da árvore e mesa de Natal do artista, e a casa de gengibre da família.

"Espero que todos tenham tido umas festas felizes e tranquilas com a família e amigos. Vemo-nos em 2025", concluiu o artista na legenda.

Leia Também: Globos de Ouro. Elton John, Demi Moore e Salma entre os apresentadores