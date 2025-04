"Finalmente fizemos as pazes!": foi desta maneira que Madonna começou por descrever um encontro que teve com Elton John, com quem esteve - ao longo da sua carreira - de 'costas voltadas'.

Numa partilha que fez esta segunda-feira, dia 7 de abril, no Instagram, a 'rainha da Pop' revelou que o encontro aconteceu no programa 'Saturday Night Live' (SNL), para o qual os dois foram convidados.

"Fui ver a atuação do Elton John no SNL este fim de semana! Lembro-me que quando estava no liceu fugi de casa uma vez para o ver a atuar ao vivo em Detroit! Foi uma atuação inesquecível que me ajudou a perceber o poder transformador da música.

Ver a atuação dele quando estava na escola mudou a minha vida. Sempre me senti diferente à medida que ia crescendo e vê-lo no palco ajudou-me a entender que está bem em sê-lo - em escolher o caminho menos percorrido. Na verdade, é essencial.

Ao longo das décadas magoa-me saber que alguém que admirava tanto não gostava de mim enquanto artista. Não entendia.

Disseram-me que o Elton John seria o convidado musical do SNL e decidi ir. Precisava de ir aos bastidores e de o confrontar. Quando o vi, a primeira coisa que ele disse foi: 'perdoa-me' e a barreira entre nós caiu.

O perdão é uma poderosa ferramenta. Em minutos estávamos a abraçar-nos. Depois ele disse-me que tinha escrito uma música para mim e que queria que trabalhássemos juntos", escreveu na legenda de uma fotografia na qual os dois posam juntos.

