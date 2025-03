Luísa Sonza e Joe Jonas vão lançar uma música em parceria. Chama-se 'What We Are' e chega às plataformas no dia 23 de maio.

É também nesse dia que irá sair o novo álbum do cantor, intitulado 'Music For People Who Believe In Love'.

No ano passado, Joe Jonas já tinha deixado algumas pistas sobre esta parceria, ao revelar ser fã de Luísa Sonza.

Sem nunca confirmarem a colaboração, os dois começaram a seguir-se nas redes sociais e agora eis que surge esta novidade.

A canção garante que trará uma sonoridade extremamente envolvente, misturando as influências de R&B e do Pop contemporâneo. Enquanto Joe Jonas tenta imprimir a sua identidade vocal já consagrada com os seus anos de carreira, Luísa Sonza, por sua vez, promete que irá adicionar um toque único, com a sua interpretação marcante.

