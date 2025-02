Luísa Sonza chamou a atenção nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, ao publicar um vídeo de biquíni nas suas redes sociais, no qual exibe os seus glúteos curvilíneos.

A publicação faz parte da divulgação do novo single da cantora, em parceria com a argentina Emilia Mernes, intitulado 'Bunda'.

No vídeo, a artista surge o 'rabiosque', enquanto outra pessoa passa um produto na sua pele. As imagens fizeram com que Sonza recebesse vários de elogios por parte dos seguidores.

"A bunda mais linda do planeta"; "Estou com inveja"; "Vou salvar esse vídeo para levar ao cirurgião um dia"; "Partilha esse treino de glúteo com a gente", foram alguns dos comentários.

