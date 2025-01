Esta quinta-feira, 23 de janeiro, Luísa Sonza dirigiu-se aos seguidores do TikTok para expressar a sua indignação. É que alguns internautas confundiram a sua nacionalidade e comparam-na com modelos russas.

"Estava aqui no meu TikTok e vi um comentário que dizia que eu não parecia brasileira, mas sim russa", começou por explicar no vídeo, claramente frustrada.

Logo de seguida, Luísa Sonza levantou-se e questionou: "Já viu alguma russa assim? Com um c* desse tamanho?"

A cantora começou depois a abanar o corpo e a fazer o típico twerk. "Viu alguma russa fazer assim? Isto aqui tem cara de russa?"

Depois de parar de dançar, Sonza reforçou: "Não me vejo muito russa não, vou falar a verdade". E começou a cantar: "Sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor! Quer vocês queiram quer não".

Veja o vídeo abaixo.

Leia Também: 'Tu é chata', 'Tu é falsa'. Música de Anitta é dirigida a Luísa Sonza?