Kaya Scodelario e Benjamin Walker deram as boas-vindas ao segundo filho, como anunciaram este sábado, 8 de janeiro.

Numa publicação que a estrela de 'Skins', de 29 anos, fez no Instagram, destacou uma carinhosa imagem captada no momento em que o bebé nasceu.

"[...] A começar o ano novo com muito amor nos nossos corações e na nossa casa", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se Kaya Scodelario e Benjamin Walker, de 39 aos, foram pais do primeiro filho em dezembro de 2016. O nome do filho mais velho não foi relevado publicamente até à data.

Os atores conheceram-se durante as filmagens de 'The Moon and The Sun', em 2014, e casaram-se um ano depois, em 2015.

