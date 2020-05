Katia Aveiro tem dedicado as últimas semanas a um curso online para melhorar os seus conteúdos digitais. A irmã de Cristiano Ronaldo está decida a tornar-se uma influencer digital de sucesso.

Assumindo a sua vontade, a empresária acabou a ser confrontada pela curiosidade dos seu seguidores: Porque motiva decidiu agora tornar-se influencer? Uma pergunta à qual resolveu responder.

"E respondendo à pergunta mais recorrente do último mês? Ganho dinheiro, faço parcerias, faço um trabalho digital em casa, comunico-me, informo-me reinvento-me, evoluo, sou útil, conecto, entro no futuro do marketing que é cada vez mais as plataformas digitais", começa por explicar, realçando ainda que este é um trabalho que lhe permite dedicar mais tempo aos filhos.

"Passo mais tempo em casa com os meus filhos, faço eu mesma a gestão do meu horário e ao mesmo tempo trabalho, faço uso do nome e dos seguidores e sou grata a partilhar experiências gostos e vontades, alio-me a marcas que me identifico e confiam em mim, divulgo, faço publicidade, ajudo-os com a promoção, crio alianças, aprendo comunico com quem se identifica (...)", continuou.

