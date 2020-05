Katia Aveiro usou esta segunda-feira as suas redes sociais para lembrar um texto antigo, partilhado por uma seguidora da família Aveiro em agosto de 2019, mas que para a irmã de Cristiano Ronaldo continua mais atual que nunca.

"Sobre esta mulher e sobre a minha família, sobre a gente... sobre o que existe por aí e que afinal também se explica", começou por afirmar a empresária, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da mãe. A acompanhar esta sua pequena introdução, Katia juntou as emotivas palavras de Violante Saramago Matos.

"Não é suposto um garoto pobre de um bairro pobre do Funchal sair para o mundo (...) Não é suposto uma mãe que tinha sido pobre, que tinha trabalhado para colocar comidinha na mesa, como disse Ronaldo, entrar num mundo completamente diferente e seguramente pouco recetivo", começa por ler-se no referido texto, onde as piadas sobre a roupa, o penteado ou que diz Dolores Aveiro são associadas a "um ‘leve’ cheiro a inveja".

"Nada disto é suposto, mas aconteceu. E os críticos não perdoam. Não perdoam que um puto saído da Quinta Falcão possa ter chegado ao alto, por mérito e muito trabalho. E muito menos perdoam que a mãe também se tenha atrevido a de lá sair, para continuar a ser a mãe. A inveja é isto: Não querer para os outros aquilo que não somos capazes de construir", completa, por fim, a mulher que na opinião de Katia Aveiro descreveu na perfeição aquilo que vive a sua família.

