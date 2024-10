Katia Aveiro foi a grande entrevistada de Manuel Luís Goucha na tarde desta quarta-feira, dia 16 de outubro. A irmã de Cristiano Ronaldo abriu o coração para falar sobre o seu caminho e os obstáculos com que teve de lidar, entre eles, as constantes críticas de que sempre foi alvo.

A entrevistada realça que nunca faltaram comentários de pessoas nas redes sociais a dizerem que esta - assim como a restante família - só viviam às custas de Cristiano Ronaldo, algo que não corresponde à verdade.

"A gente tem muito agora - muito não, porque eu não sou o Cristiano Ronaldo - mas tenho uma vida confortável", começa por destacar.

"O meu irmão ajudou-nos muito, mas eu também o ajudei no início carreira", adiantou, notando que será "eternamente grata" ao jogador pela forma como este a ajudou, sabendo que nunca poderá retribuir.

Ainda assim, Katia lamenta continuar a ser associada ao craque, até porque esta conseguiu construir o seu próprio caminho.

"Tenho três empresas que me sustentam. Se eu precisasse do Ronaldo acredito que ele ir-me-ia dar a mão, com certeza, mas eu já não preciso. Não preciso que ele me pague viagens. Mas se eu precisasse também estava tudo certo. Agora, explica isso aos filhos numa sociedade que diz 'todos vivem à custa do Ronaldo'", reflete.

Katia, tal como explicou, tem uma empresa de lifestyle sediada no Dubai que proporciona experiências de luxo a turistas e dois projetos de construção com o marido, Alexandre Bertolucci Jr., no Brasil.

