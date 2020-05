Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez estiveram esta quinta-feira no centro da polémica depois de a matriarca do clã Aveiro ter deixado de seguir a nora no Instagram. Este facto foi notado pela imprensa e fez crescer os rumores de que a mãe de Ronaldo estaria zangada com a namorada do filho.

Perante as especulações, Dolores recorreu às suas redes sociais para explicar que não deixou de seguir Georgina de forma propositada e deixar claro que não existe mal-estar entre elas.

Também Ela Aveiro se sentiu ofendida com as notícias e usou a sua conta oficial de Instagram para reagir.

"Deparei-me agora com esta notícia e ponho-me a pensar que, além desta pandemia estar a afetar as vidas, está a afetar o miolo... eu não quero ser malcriada, mas às vezes apetece manda-los todos à merda. Só peço uma coisa, respeitem a minha família e principalmente a minha mãe, não inventem coisas sem nexo... cambada de burros", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.

