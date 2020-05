Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez voltaram a estar no centro da polémica esta quinta-feira, dia 21, depois de a imprensa cor-de-rosa ter notado que a mãe de Cristiano Ronaldo tinha deixado de seguir no Instagram a nora.

A atitude da matriarca do clã Aveiro fez crescer o rumor de uma possível zanga entre as duas e levou até algumas revistas a avançarem com a hipótese de as duas se terem desentendido durante o período de quarentena em que CR7 e a família estiveram na Madeira.

Perante a especulação, e de forma rara, Dolores Aveiro recorreu às suas redes sociais para reagir à polémica.

"Meus seguidores queridos, se eu deixar de seguir alguém com quem tenho ligação direta… não estranhem muito, foi sem querer. Como sabem, eu mexo no meu Instagram só de forma superficial, não entendo nada disto e se deixei de seguir a minha nora e mais alguns pessoas foi descuido mesmo", começa por explicar, num texto escrito pelas mãos da sua filha Katia Aveiro.

"Mexi sem saber em algum botão. Deixem de fazer histórias, não estou de costas voltadas para ninguém. Crianças e gente tonta é que quando brigam deixam de seguir, já tenho idade suficiente para saber isso. Só não sei mexer bem no Insta. E este texto quem escreveu foi a minha filha (também não sei fazer stories, ainda). Só sei mesmo publicar fotos e ler os vossos comentários, e muito mal até. Fiquem bem e sejam felizes", completou deixando claro que não existe qualquer tipo de mal-estar dentro do clã.

