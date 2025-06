Mercúrio, o planeta da comunicação, do movimento e dos processos racionais, deixa Gémeos e entra nas águas profundas e sensíveis de Caranguejo, onde permanecerá apenas até ao dia 26 deste mês. Em Caranguejo, as palavras ganham alma, a memória intensifica-se e a razão une-se ao coração.

É uma fase em que a comunicação tende a ser mais subjetiva, intuitiva e voltada para as nossas raízes: a infância, o lar, a família, a ancestralidade. As conversas viram-se para o passado, para o mundo emocional e para a necessidade de acolhimento e pertença. As palavras podem ter um efeito curador ou, se mal dosadas, podem tornar-se mecanismos de defesa.

O que este trânsito favorece:

Escrita emocional e poética

Escuta empática e profunda

Comunicação voltada para a cura e para a memória

Conversas com familiares ou sobre o passado

Intuição apurada aliada ao pensamento e à tomada de decisões

Capacidade de traduzir sentimentos em palavras

Cuidados a ter:

Dificuldade em separar razão de emoção

Ressurgimento de mágoas antigas

Tendência para uma comunicação passivo-agressiva

Tendência para o silêncio defensivo ou para o excesso de subjetividade

Neste ciclo, percebemos que nem tudo precisa de ser dito com lógica — há verdades que só o coração compreende. Mercúrio em Caranguejo convida-nos a escrever, a reler conversas ou e-mails antigos, a fazer das palavras um gesto de cuidado e cura. É um período fértil para iniciar uma psicoterapia, para reconciliações e para exercitar a empatia.