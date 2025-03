Dolores Aveiro destacou-se pelo look descontraído que usou para no último domingo, 23 de março, assistir no Estádio de Alvalade ao jogo entre a seleção nacional e a Dinamarca, para a Liga das Nações.

A mãe de Cristiano Ronaldo esteve nas bancadas ao lado da nora, Georgina Rodríguez, com um conjunto desportivo.

Tratam-se de peças, calças de fato de treino e casaco, de uma loja online portuguesa - AtelierINfashion.

Nas páginas de redes sociais da referida loja, o casaco encontra-se à venda por 59.95 euros e as calças por 45 euros, o que perfaz um total de 104.95 euros.

