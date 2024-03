"A maior fã de Cristiano Ronaldo". É precisamente desta forma que o Daily Mail se refere a Katia Aveiro, a irmã do craque português que assume muitas vezes o papel de sua maior defensora.

O tabloide britânico, uma das principais fontes noticiosas cor-de-rosa neste território, focou-se na empresária para um novo artigo, isto depois de a família ter estado toda reunida na Arábia Saudita.

O Daily Mail começa por destacar o facto de Katia publicar várias selfies com o irmão e de, não poucas vezes, "atacar" Messi, que foi durante muitos anos o principal rival de Ronaldo.

O tabloide lembra depois a carreira de Katia Aveiro no mundo da música, onde se lançou com o nome artístico Ronalda, e a vida amorosa da portuguesa, que resultou em três filhos: Dinis, de 13 anos, e Rodrigo, de 22, fruto da relação já terminada com José Pereira, e Valentina, de quatro anos, que partilha com o atual companheiro, o empresário brasileiro Alexandre Bertolucci.

O Daily Mail refere por fim que Katia sempre se mostrou orgulhosa do irmão, tendo sido uma defensora acérrima da sua transferência para a Arábia Saudita, em dezembro de 2022.

