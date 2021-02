Katia Aveiro viajou esta semana do local onde vive no Brasil, Gramado, para um destino de férias: Guarujá, uma cidade costeira brasileira perto de São Paulo.

Na companhia do filho Dinis, da filha mais nova, Valentina, do namorado, Alexandre, e de alguns elementos da família do companheiro, a empresária tem-se dividido entre banhos de sol, mergulhos na piscina e passeios na praia.

Confira a galeria para ver as fotos das férias em família da irmã de Cristiano Ronaldo.

Leia Também: No hospital com o filho de 9 anos, Rita Ferro Rodrigues dá novidades