Ao 14.º dia de internamento do seu filho mais novo, Eduardo, de nove anos, Rita Ferro Rodrigues voltou ao Instagram para dar novidades aos fãs.

"Cá estamos. Continuamos a recuperar devagarinho mas bem e ainda sem saber quando saímos - há muita cautela no discurso dos médicos e na gestão de expectativas. E assim deve ser", declara a apresentadora, que testou positivo à Covid-19 pouco antes de o filho ter sido operado de urgência pela segunda vez devido a um Divertículo de Meckel.

"As saudades são muitas, muitas. De tudo o que sempre se valorizou e do tanto que só por estes dias, se reconheceu como precioso", declara Rita, que se encontra no hospital com o filho mas em isolamento devido ao seu teste positivo à Covid-19.

"Hoje o pintainho dormiu bem e acordou melhor: eu caí do cadeirão (devia estar a sonhar que estava na minha cama) e foi portanto despenteada e desconjuntada e no chão... que lhe dei os bons dias. E ele que não costuma sorrir de manhã - é animal nocturno - sorriu", conta ainda.

Quanto ao seu estado de saúde, Rita continua sem sintomas do novo coronavírus. "Eu continuo sem sinal do bicho. Nem um", garante.

