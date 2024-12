Katia Aveiro mudou-se para o Brasil por amor, depois de ter conhecido o companheiro e pai da filha mais nova, Alexandre Bertolucci Jr.. A verdade, é que a irmã de Cristiano Ronaldo não podia estar mais contente com a decisão, uma vez que acabou por apaixonar-se pela cidade que escolheu, Gramado, no Rio Grande do Sul.

"Fomos passear por Gramado, não é segredo para ninguém o quanto eu amo este lugar, o quanto eu sinto-me segura e feliz aqui", notou numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"É sempre um prazer registar momentos e memórias, minhas e dela e deste lugar cheio de magia", realçou, referindo-se a Valentina, sua filha.

