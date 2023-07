A família de Karlie Kloss cresceu novamente! A modelo e o marido, Joshua Kushner, deram as boas-vindas ao segundo filho, uma notícia dada pela pai do bebé esta quinta-feira, dia 13.

"Bem-vindo ao mundo. 11/7/23", pode ler-se na legenda da fotografia.

O casal revelou que esperava o segundo filho na Met Gala, em maio, sem no entanto dizer o nome ou o sexo do bebé.

Na foto partilhada por Kushner pode ver-se parte do rosto do bebé, que usa um gorro azul e alguns comentários deixados pelos seguidores do empresário referem-se ao novo membro da família como sendo um menino.

De recordar que o casal já tem um filho, Levi Joseph, de dois anos.

