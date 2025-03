A família de Karlie Kloss continua a aumentar.

A modelo de 32 anos está grávida e à espera do seu terceiro filho com o marido Joshua Kushner.

Kloss partilhou a boa-nova esta segunda-feira, 17 de março, na sua página de Instagram.

No carrossel de fotografias, a modelo posou com o filho Elijah, de 19 meses, e mostrou a sua barriga de grávida.

"Três é uma festa", escreveu Kloss na legenda, partilhando também uma adorável imagem dos seus filhos, Elijah e Levi, a abraçarem-se.

Karlie Kloss e Joshua Kushner estão casados desde outubro de 2018. Levi Joseph, o primeiro filho do casal, nasceu no dia 3 de novembro de 2021. Pode ver a modelo no anúncio do perfume 'Good Girl' de Carolina Herrera.

