Karlie Kloss deslumbrou naquela que foi a sua primeira noite em público depois de anunciar que vive a terceira gravidez.

A modelo, de 32 anos, foi fotografada nas ruas de Nova Iorque, na noite de segunda-feira, e estava com um look que fez com que não passasse despercebida.

Karlie Kloss optou por um vestido midi preto de mangas trabalhadas, que combinou com umas luvas de malha transparentes e sapatos de salto alto. O visual ficou completo com um colar e uma pulseira em ouro.

A modelo e o marido Josh Kushner, recorde-se, já são pais de Levi e Elijah, nascidos em 2021 e 2023, respetivamente.

