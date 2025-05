Os últimos dias da princesa Beatrice têm sido preenchidos. Atualmente em Nova Iorque, esta marcou presença na cerimónia de prémios 2025 New York Women in Communications Inc. (NYWICI) Matrix Awards.

Para o evento, a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, duquesa de York, recuperou um vestido preto de Rebecca Vallance, que conquistou os admiradores devido às aplicações de laços na zona do peito.

O vestido já tinha sido usado em outubro de 2024, pouco tempo depois de anunciar a segunda gravidez (tendo dado à luz Athena, em fevereiro).

Veja as imagens na galeria.

