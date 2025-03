Aos 45 anos, a filha de Rod Stewart, Kimberly, prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A notícia foi confirmada pela própria com uma publicação que fez no Instagram, na qual anunciou também o sexo do bebé.

"Um menino está a chegar em breve", escreveu junto de imagens em que exibe a barriga de grávida num vestido justo.

Este será o quinto neto de Rod Stewart, e o segundo filho de Kimberly, que já é mãe de Delilah, de 13 anos, fruto da relação terminada com Del Toro.

A People recorda ainda que quando a filha de Kimberly nasceu, em 2011, a modelo já estava separada do pai da menina.

Leia Também: Fãs deliram com filha de Rod Stewart a cantar em concerto com o pai