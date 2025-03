Rod Stewart foi avô pela quarta vez. O filho do cantor, Liam, viu nascer uma menina, fruto do casamento com Nicole. O casal já tem um filho em comum, o pequeno Louie, de 21 meses.

A novidade foi anunciada através de uma publicação que foi feita no Instagram, na segunda-feira.

"Elsie Skylar Stewart. A nossa doce ervilha nasceu a 03/02/25", pode ler-se na legenda do conjunto de imagens que mostram a menina recém-nascida e o filho mais velho do casal.

