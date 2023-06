Karlie Kloss encantou os seguidores do Instagram esta terça-feira, 27 de junho, ao partilhar na sua conta oficial uma rara fotografia na qual exibe a sua barriguinha de grávida.

À espera do segundo filho, a modelo, atualmente com 30 anos, surge na imagem deitada no chão com o filho mais velho ao colo.

"Vida nos últimos tempos", pode ler-se na legenda do registo.

Levi Joseph, de um ano, está a poucas semanas de tronar-se irmão mais velho. O menino e o bebé que está a caminho, cujo sexo e nome permanecem por revelar, resultam da relação de Karlie Kloss com Joshua Kushner.