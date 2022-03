Kanye West recorreu de novo às redes sociais para voltar a manifestar-se contra Pete Davidson, esta quarta-feira, dizendo que está "realmente preocupado" que o comediante possa deixar a celebridade "viciada em drogas".

"Estou realmente preocupado que vá deixar a mãe dos meus filhos viciada em drogas. Ele está na reabilitação a cada dois meses", disse o rapper no Instagram.

Mas não ficou por aqui nos 'ataques' ao humorista e partilhou também um artigo de que Pete teria deixado os espectadores do 'Saturday Night Live' furiosos com piadas sobre sexo com bebés. "Mais uma razão pela qual tem de ficar longe dos meus filhos", reagiu Kanye West.

© Instagram

