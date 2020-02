Hailey Baldwin foi uma das figuras públicas que não perdeu a after party dos Óscares, organizada pela revista Vanity Fair, que decorreu logo após a 92.ª cerimónia de entrega de prémios, este domingo. Deslumbrante, a modelo não conseguiu passar despercebida com um vestido Versace, repleto de rendas e transparências.

Contudo, a sua beleza e sensualidade não foram os únicos focos de atenção. O facto de ter surgido sem o marido, Justin Bieber, também gerou curiosidade.

Por motivos profissionais, pensa-se, o cantor não conseguiu acompanhar a mulher ao evento. Enquanto Hailey estava em Los Angeles, Bieber estava em Nova Iorque, onde apresentou no sábado o single 'Intentions'.

O casal, que deu o nó no ano passado, apenas fez uma aparição pública em conjunto, no início deste ano. As redes sociais são o principal palco da sua relação, com vários momentos a dois partilhados com os fãs.

