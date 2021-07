William e Harry encontraram-se esta quinta-feira, 1 de julho, para inaugurarem uma estátua em memória da mãe, princesa Diana, que celebraria hoje o seu 60.º aniversário.

Momentos antes de oficializarem a inauguração da obra, da autoria do escultor Ian Rank-Broadley, erguida nos jardins do Palácio de Kensington, a antiga residência de Diana, os dois príncipes tornaram público um comunicado com uma mensagem especial sobre o acontecimento.

"Hoje, no que deveria ser o aniversário de 60 anos de nossa mãe, lembramos o seu amor, força e caráter. Qualidades que fizeram dela uma força para o bem em todo o mundo, mudando incontáveis vidas para melhor. Todos os dias desejamos que ela ainda estivesse connosco, e a nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo da sua vida e de seu legado", pode ler-se na referida nota.

A estátua, encomendada em 2017 pelos dois irmãos, ilustra Diana junto de três crianças - um menino e uma menina -, naquela que se pensa que seja uma referência à sua personalidade efetuosa e empática.

