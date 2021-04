Júlio Isidro mantém-se ativo no Facebook, onde vai partilhando com os seguidores algumas homenagens e momentos especiais da sua vida. Esta quinta-feira, 1 de abril, foi dia de destacar o primeiro aniversário do amigo de quatro patas, Pablo Picasso.

"É o cão mais feliz do mundo. Todas as noites é deitado na cama com carinho, e acorda calmo com dois biscoitos. Passeia com as meninas e vê televisão com os pais até adormecer", começou por contar o apresentador numa fotografia onde mostra a carinhosa festa de aniversário do patudo.

"Fizemos uma festa com bolo feito de receita própria para cães, pela Mariana [filha de Júlio Isidro]. Depois da festa, a sesta deste Pablo que nem sabe o que é o vírus, as vacinas as quarentenas e a prisão domiciliária", acrescentou.

"O pai que vai perdendo a noção da postura e compostura de um senhor de idade, mostra orgulhoso uma velha sweatshirt e um novo chapéu de passagem de ano. Temos que tentar tudo para aprendermos a ser felizes. Parabéns Pablo Picasso. Vais viver muitos mais anos e eu vou tentar", rematou.

A publicação despertou desde logo a atenção de muitos seguidores, que reagiram com carinho à mesma, com muitos deles a mostrar também os seus patudos. Veja abaixo:

