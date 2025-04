"Já me mataram mil vezes, já me reformei umas vinte mil, e fiquei doente outras tantas". Estas foram as palavras de Julio Iglesias em declarações à revista Hola!.

Conta a reconhecida revista espanhola que o cantor, de 81 anos, revelou-se bem disposto e sorridente durante uma chamada telefónica.

"As pessoas adoram falar e eu adoro que falem de mim, significa que não me esqueceram. Escolhi esta vida. Vivo maravilhosamente com a minha solidão. É ela a minha companheira. Mas foi uma companheira escolhida, não me foi imposta, habituei-me e a cada diz que passa sou mais feliz", notou.

As mais recentes notícias sobre o artista dão conta que este foi diagnosticado com um raro tumor benigno - osteoblastoma.

As informações foram tornadas públicas pelo jornalista Carlos Herrera, próximo do cantor, que assegurou que o tumor tem causado a "deterioração progressiva" da condição física de Julio Iglesias, incluindo dificuldade em andar - contudo, esta descrição mais séria não corresponderá à realidade.