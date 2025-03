O estado de saúde de Julio Iglesias tem vindo a piorar nos últimos anos, e muitas dessas condicionantes são causadas pelo osteoblastoma, um raro tumor benigno com que foi diagnosticado - e que está a afetar a sua coluna.

O jornalista Carlos Herrera, que é próximo do cantor, adiantou no programa 'Poniendo las Calles', da COPE, que embora o artista esteja "bem", a idade e outras complicações pioraram a sua qualidade de vida, de acordo com o 20minutos.

Ao falar da doença, explicou que está a causar uma "deterioração progressiva" na sua condição física, além do facto de ter já 81 anos.

"Ele está ótimo da cintura para cima. Da cintura para baixo, parece que tem 500 anos", partilhou ainda. E por essa razão, Julio Iglesias tem muita dificuldade em realizar atividades do cotidiano, como caminhar. Isto leva a que tenha constante necessidade de ser acompanhado por fisioterapeutas.

Ainda assim, Carlos Herrera mantém-se otimista e diz que Julio Iglesias continua a "fazer o seu trabalho".