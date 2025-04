Tudo começou em 1992, quando uma bailarina portuguesa, Maria Edite Santos, veio a público afirmar ter tido um filho com Julio Iglesias. Todos dizem que Javier Santos "é a cara do pai" e o Tribunal Supremo Espanhol "reconheceu em primeira instância" a paternidade, mas o músico conseguiu depois adiar o processo... que dura até aos dias de hoje.

Maria Edite Santos falou sobre o caso em exclusivo ao programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI.

Segundo a antiga bailarina, o processo de paternidade decorre atualmente no Tribunal das Nações Unidas e, por motivos de segredo de justiça, não pode dar grandes pormenores.

No decorrer dos últimos anos, Javier conheceu os irmãos e até o avô, pai de Julio, que segundo Adriano Silva Martins sempre o considerou neto e dizia até que este era "a cara chapada do pai".

"O meu filho passa bastante mal. Muita tristeza e eu também", disse Maria Edite ao ser questionada como lida Javier com esta decisão do pai - que até hoje não o assume como filho.

"Tenho pena que um pai faça isto a um filho, porque ele sabe que é o filho dele", referiu.

A antiga bailarina lamenta ainda que Julio tenha prejudicado a carreira artística do filho. "O meu filho canta 100 vezes melhor que ele [Julio Iglesias Junior, filho do músico], foi disco de ouro nos Estados Unidos, mas o pai o que fez? Derrubá-lo", contou.

Questionada sobre o que diria a Julio Iglesias caso tivesse oportunidade, Maria Edite atirou: "Diria-lhe que não seja tão ca****, porque a vida são dois dias".

Recorde-se entre as provas do processo de paternidade de Javier consta um teste de ADN que provou ser Julio Iglesias o seu pai. Contudo, esta prova acabou por não ter sido considerada por ter sido feita à revelia - através de uma amostra recolhida, num ginásio, por um detetive privado.

Javier Sánchez Santos é o nono filho de Julio Iglesias. O músico, de 81 anos, é pai de Chabeli, Julio José e Enrique, fruto do casamento com Isabel Preysler. Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina e Guillermo são resultado da relação com a mulher atual, Miranda Rijnsburger.

Leia Também: Julio Iglesias faz esclarecimento sobre o seu (real) estado de saúde