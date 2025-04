A propósito do espetáculo de Julio Iglesias Jr. no Casino Estoril, marcado para 4 de abril, Cinha Jardim revelou no 'Dois às 10', da TVI, uma curiosa história que viveu com o pai do músico - o famoso Julio Iglesias.

Há muitos anos, aquando de um concerto do músico em Portugal, Cinha Jardim teve oportunidade de o conhecer.

A comentadora passou algum tempo com Julio no hotel onde este estava instalado.

"Nunca tive romance nenhum com o pai deste menino, porque não calhou, porque estava ocupada nessa altura", esclareceu, afiançando de que este é "muito simpático" e até brincalhão.

Depois de passarem tempo juntos, almoçarem e jantarem, Cinha e Julio encontraram-se no concerto do músico.

"Ele só tem um lado no qual gosta de tirar fotografias e é muito brincalhão, então viu-me e apertou-me até... e fizemos cara com cara", recordou, dando conta de que a fotografia de ambos foi depois utilizada pela revista Caras para fazer capa de uma das suas edições.

