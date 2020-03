A convite do fotógrafo Paulo Edoardo, Juliana Paes escolheu homenagear todas as mulheres da forma mais pura: Num retrato em que se mostra completamente nua.

Aatriz brasileira, de 39 anos, exibe o corpo escultural e o autor da imagem realça que a celebridade "representa" assim todas as mulheres do "seu Brasil".

"Na semana da mulher, escolher uma para homenagear diante de tantas guerreiras é uma tarefa difícil. Por isso, prefiro escolher adjetivos: mães, esposas, talentosas, poderosas, batalhadores, felizes e lindas. Aqui, muito bem representadas por Juliana Paes, porém extensivo a todas as mulheres do meu Brasil. Sintam-se homenageadas por PAULO EDU", escreveu o fotógrafo na legenda da imagem.

Leia Também: Parou tudo! Juliana Paes deixa fãs sem fôlego com fotos na praia