O cantor colombiano Juanes, de 51 anos, usou as suas redes sociais para falar sobre o que tem sentido ao longo dos anos a respeito da sua saúde mental. Através de um extenso texto, o intérprete do êxito ‘La camisa negra’ pensa que a sua experiência pode ser útil para muitas pessoas que estão a passar por uma situação semelhante.

O artista falou sobre as crises pelas quais passou e partilhou as decisões que o ajudaram a aprender a lidar com essas situações.

No seu texto, confessa que foi muito difícil conseguir escrever sobre o assunto, e que embora a maior parte das pessoas acredite que tem tido uma vida feliz devido ao sucesso da sua carreira, nem tudo é como aparenta ser.

“Uma coisa é certa: Ninguém sabe ao certo sobre os outros. Todos, absolutamente todos, carregam uma cruz, uma tristeza pessoal, uma dor ou uma frustração, independentemente da nossa classe social, religião ou profissão", afirmou o cantor.

"Na verdade, o sucesso profissional não garante felicidade, nem o dinheiro. Passamos a vida inteira a pensar que seremos felizes quando tivermos isto ou aquilo, mas quando isso chegar, também não seremos felizes... E assim se passa a vida inteira a trabalhar para alcançar o que sonhamos, mas esquecemo-nos de aproveitar o processo", acrescentou.

O cantor lembrou ainda que há treze anos viveu um momento crucial na sua vida, no qual sentiu que tudo se desmoronava. “Sofri um dos golpes mais duros da minha vida. Estava no auge da minha carreira, centenas de concertos, à primeira vista uma vida perfeita e invejável. Bem, por dentro eu estava destruído, desiludido e cansado", contou.

"Tinha trabalhado tanto nos últimos 10 anos que perdi momentos importantes com os meus filhos, deixei de lado o meu cuidado pessoal para agradar ao mundo. O pior é que a culpa era minha, nunca tive forças para dizer que estava cansado e que precisava de descansar. Ou, se o fiz, não creio que me tenham levado a sério. Sempre pensei que seria capaz", continuou o cantor, explicando o momento crítico que viveu em seguida.

"Esse pensamento levou-me a um colapso nervoso que me obrigou a interromper abruptamente todas as minhas atividades para ficar em casa com os meus filhos. Foi a melhor decisão que tomei na minha vida”, referiu ainda o cantor, na mesma publicação.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.