Um dia depois de ter estado com o marido, Marcos Bastinhas, no 'Dois às 10', da TVI, a falarem abertamente sobre a depressão que o toureiro está a enfrentar, Dália Madruga voltou ao tema na sua página de Instagram.

"Ontem foi um dia intenso. Carregado de emoções, reflexões e, acima de tudo, coragem. Falámos sobre saúde mental – um tema que ainda assusta muita gente, mas que precisa, urgentemente, de ganhar espaço nas nossas conversas", começou por escrever numa publicação que fez na rede social este sábado, dia 19 de julho..

"O meu marido tomou a difícil, mas nobre decisão de partilhar publicamente que está a atravessar uma depressão. Não foi fácil. Mas foi um ato de coragem. Um gesto de amor, não só por ele próprio, mas por todos aqueles que, em silêncio, podem estar a viver algo semelhante e não sabem como pedir ajuda", disse.

"Acreditamos que falar é o primeiro passo. E que ninguém deve sentir-se envergonhado por estar doente – seja física ou emocionalmente. As doenças existem. A dor existe. E esconder não cura", acrescentou.

"O amor e apoio que recebemos foi algo que nos tocou profundamente. Ficámos sem palavras. E é esse amor que nos dá forças para continuar. Porque juntos, em comunidade, podemos – e devemos – normalizar a saúde mental. Torná-la acessível. Descomplicada. Sem tabus", destacou ainda.

"Hoje, seguimos com o coração mais leve e a certeza de que partilhar é também transformar. Se este gesto ajudar nem que seja uma pessoa a procurar ajuda, já valeu a pena. Cuidem de vocês e dos que estão à vossa volta. Falar salva vidas", pode ler-se, por fim.

Antes de 'fechar' a publicação, Dália Madruga deixou os contactos de entidades que podem ajudar pessoas que estejam a sofrer com alguma doença mental.

"SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) – 213 544 545; Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) – 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159; SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) – 239 484 020; Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) – 222 080 707; Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535."

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Marcos Bastinhas desabafou: "Desde o princípio do ano que começaram a suceder-se vários episódios e coisas que sentia que não estavam a correr normalmente. Era não estar bem em lado nenhum, a tristeza, não haver muito sentido de vida. [...] Por vezes havia alguma alegria momentânea, mas 90% do tempo era de tristeza, de angústia, de ansiedade e de querer fugir."