Joaquim, o filho mais novo de Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas, completa hoje quatro anos de vida. A antiga apresentadora de televisão dedicou ao menino um bonito texto, revelando o seu lado de mãe orgulhosa.

Hoje é um dia muito especial para Dália Madruga e Marcos Tenório Bastinhas. O filho mais novo do casal, o pequeno Joaquim, completa esta sexta-feira, dia 22 de agosto, quatro voltas ao sol. Sendo uma mãe muito 'babada', a antiga apresentadora de televisão dedicou um bonito texto ao menino na sua página de Instagram. "Hoje celebramos quatro anos do nosso Joaquim, o nosso raio de sol em forma de menino. Chegou ao mundo apressado, de 35 semanas, e ensinou-nos que a vida é feita de fé e coragem. Deu-nos um grande susto nos primeiros dias, mas mostrou a sua força desde o primeiro instante. Essa pressa de viver é ele, está sempre a correr, com uma energia inesgotável. O Joaquim é um tagarela amoroso, que não guarda para si o que sente — faz questão de dizer a todos o quanto gosta deles, espalhando ternura em cada palavra e em cada gesto. É um menino desenhado no céu, um presente enviado para iluminar os nossos dias cinzentos e lembrar-nos de que a vida é feita de milagres e bênçãos. Hoje olhamos para ti, filho, com o coração cheio de gratidão. Tu és luz, és alegria, és o presente mais bonito que poderíamos receber. Que a vida te guie sempre com a mesma força, brilho e doçura que já tens dentro de ti. Parabéns, Joaquim! Que venham muitos mais anos de corridas, gargalhadas e amor", escreveu. A celebração acontece poucos dias depois de João, filho mais velho de Dália - fruto de um anterior relacionamento - ter atingido a maioridade, ocasião que também mereceu uma bonita partilha.

A batalha de Marcos Tenório Bastinhas contra uma grave depressão

São momentos como este que vão dando ânimo à família de Dália Madruga num momento particularmente difícil por que todos passam. Numa entrevista a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', o toureiro - agora afastado das corridas - revelou estar a batalhar contra uma grave depressão.

Dália, que tem sido o maior apoio do marido neste momento frágil, não conteve as lágrimas ao revelar que implorou ao companheiro para nunca colocar a própria vida em causa. "É difícil. É difícil pedir-lhe todos os dias 'não me deixes sozinha, temos os nossos quatro filhos para educar, eu não consigo fazer isto sozinha' e todos os dias lhe pedia isso. Nunca o deixava sozinho com medo. Durante muitos meses não o deixava sair de casa sozinho. Nunca larguei a mão, nem nunca o vou largar, porque não concedo a ideia de perder o amor da minha vida."

Após a entrevista, o casal recebeu inúmeras mensagens de apoio através das redes sociais, pelos quais agradeceu, notando que decidiu expor a situação de maneira a ajudarem outras pessoas que possam estar a viver situações iguais.

__

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades (todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende):



Atendimento psicossocial da Câmara Municipal de Lisboa

800 916 800 (24h/dia)



SOS Voz Amiga - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

800 100 441 (entre as 15h30 e 00h30, número gratuito)

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 (entre as 16h e as 00h00)



Conversa Amiga

808 237 327 (entre as 15h e as 22h, número gratuito)

210 027 159



SOS Estudante - Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio

239 484 020 - 915246060 - 969554545 (entre as 20h e a 1h)



Telefone da Esperança

222 080 707 (entre as 20h e as 23h)



Telefone da Amizade

228 323 535 | 222 080 707 (entre as 16h e as 23h)



Aconselhamento Psicológico do SNS 24 - No SNS24, o contacto é assumido por profissionais de saúde

808 24 24 24 selecionar depois opção 4 (24h/dia)

