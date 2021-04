Não é só em casa de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira que a semana começa em 'festa'. José Fidalgo também comemora uma data muito especial esta segunda-feira, 5 de abril.

"Hoje, a minha princesa faz sete anos. Somos três. O Lourenço, Simão e eu. Estaremos sempre aqui para tomar conta da nossa menina bonita. Amo-te para sempre", escreveu o ator na legenda de algumas imagens que publicou na sua página de Instagram.

Recorde-se que a pequena Maria é fruto da relação terminada com Nádia Nóvoa. José Fidalgo é também pai de Lourenço, filho mais velho, do casamento com Fernanda Marinho. O pequeno Simão, a quem se refere na publicação, é sobrinho do ator.

