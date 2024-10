José Fidalgo foi pai pela primeira vez há 15 anos. O filho mais velho, Lourenço, completou mais um ano de vida no domingo, dia 13 de outubro.

A data foi destacada na página de Instagram do ator, que publicou um vídeo com várias imagens do filho.

"15, já é um número consistente e com muitas memórias. Mas boa parte delas, foi sempre com um pezinho de dança!!!! Continua assim!!!! Amo-te", pode ler-se na legenda do vídeo que está na publicação abaixo.

De recordar que Lourenço é fruto da relação terminada de José Fidalgo com Fernanda Oliveira.

