Esta segunda-feira, 23 de dezembro, Pedro Teixeira completa mais uma volta ao sol. O ator e apresentador faz 44 anos.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia sua, abraçada a Pedro Teixeira.

"O meu Teixeirinha faz anos", escreveu por cima da imagem a preto e branco.

Recorde-se que o ator é pai de Maria, de 14 anos, fruto da relação terminada com Cláudia Vieira, e do pequeno Manuel, de dois anos, da união com Sara Matos, de quem se separou em 2023.

