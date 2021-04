A semana de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira começa com a celebração de uma data muito especial. Foi há precisamente 11 anos que ambos foram pais da pequena Maria.

No Instagram, os papás 'babados' fizeram questão de assinalar a data com uma carinhosa mensagem.

"Hoje a minha compincha faz 11 anos! A garota mais especial, cúmplice, extraordinária, incrível e que me enche de orgulho. Todos os dias aprendo com a Maria – sorte a minha, ser Mãe da Maria! Consegue sempre surpreender-me e faz-me querer ser melhor a cada segundo que passa. Este amor é absolutamente avassalador e este é de todos o papel que escolho – sempre – e que dá sentido à vida, ser Mãe. Parabéns garota cheia de energia boa e obrigada por tudo o que trazes contigo. É um privilégio ser tua mãe. Parabéns, minha Maria boa", escreveu a atriz e apresentadora.

Nas stories, Cláudia Vieira publicou ainda outras imagens onde mostra os festejos deste dia especial.

Por sua vez, Pedro Teixeira apenas disse: "11 aninhos de amor".

Também nas stories, o ator e apresentador mostrou ainda uma fotografia da filha com duas amigas. Veja tudo na galeria.

Recorde-se que Cláudia Vieira é ainda mãe da pequena Caetana, fruto da atual relação com João Alves. Pedro Teixeira também se prepara para dar as boas-vindas ao segundo bebé, da relação com Sara Matos.

Leia Também: Cláudia Vieira viaja em família: "A rebentar de felicidade"