Após ter sido notícia que José Carlos Pereira e Inês de Góis poderiam estar reconciliados por terem marcado presença juntos num batizado de família, o ex-casal resolveu reagir aos rumores.

"Saúde, Amor e Família. O futuro não nos pertence, mas no presente luto e faço o melhor por eles e para eles", declarou o ator e especialista em medicina estética ao partilhar no Instagram uma imagem na qual posa com os três filhos e Inês.

Zeca, como é conhecido entre o público, quis ainda declarar-se à mãe dos seus dois rebentos mais novos, Tomás e Afonso: "Obrigado, Inês de Góis, pela mãe que tens sido para os nossos bebés".

Também Inês partilhou uma imagem ao lado de José Carlos Pereira, dos dois filhos e do enteado, Salvador, fruto da relação do ator com Liliana Aguiar.

"Sobre dias felizes. Batismo e primeira comunhão da minha irmã Sofia. O mais importante será sempre o bem estar dos nossos filhos. É sobre ser feliz e em harmonia. O melhor filtro é uma família unida e bem resolvida", declarou na legenda do registo.

