José Carlos Pereira e Inês de Góis podem ter dado uma nova oportunidade à relação. O ator e a modelo levantaram a suspeita este sábado, 27 de maio, ao surgirem juntos num evento de família.

Zeca, como é conhecido entre o público, esteve num batizado em Évora, no qual Inês também marcou presença.

"Eu e os rapazes", escreveu o ator e especialista em medicina estética ao partilhar no Instagram uma fotografia com os três filhos: Salvador, fruto da relação com Liliana Aguiar, Afonso e Tomas, ambos resultado do namoro com Inês.



Por seu turno, a modelo mostrou na mesma rede social diversas imagens da celebração familiar. Inês de Góis chegou mesmo a filmar os filhos e o irmão mais velho, Salvador, mostrando estar no mesmo local que Zeca.

José Carlos Pereira e Inês revelaram estar separados em dezembro do ano passado.

