José Alberto Carvalho vive atualmente uma nova paixão e, encantando com o que tem sentido, optou por torná-la pública nas redes sociais, através de algumas fotografias publicadas.

O pivô da TVI, na emissão do passado sábado, 24 de junho, do 'Em Família', da TVI, falou sobre este namoro e não escondeu a felicidade sentida. O nome da nova companheira, no entanto, continuou por revelar.

"O coração está ótimo e quero que continue a bater da mesma maneira durante muito tempo", começou por fazer notar, acrescentando depois: "Não tenho nenhum problema em explicar que é a mulher que eu amo e que é a mulher maravilhosa da minha vida. Por isso, é um projeto de vida".

Leia Também: Luís Aleluia visitou Natalina José antes de morrer. "Estou muito abalada"