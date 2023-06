Desde que foi divulgada publicamente a sua morte, Luís Aleluia tem sido descrito por amigos e pessoas próximas como alguém que se preocupava muito com os outros.

Na passada sexta-feira, horas antes de decidir pôr termo à própria vida, o ator visitou a Casa do Artista, instituição que apoia pessoas que desempenharam funções ligadas às artes e cuja direção integrava.

Por lá, fez questão de saber como se encontrava Natalina José, que há poucos dias sofreu um grande acidente de viação. A artista, no 'Em Família', da TVI, contou os detalhes deste último encontro.

"Ontem, de manhã, ele esteve aqui no meu quarto, para saber como é que eu estava. Ele era uma pessoa muito preocupada com os outros, fossem colegas ou não. Depois, acho que ainda foi para o escritório, segundo me disseram, e depois foi embora", relatou Natalina.

"Soubemos por volta da meia-noite [que tinha morrido] . Foi um choque muito grande, pensei que até fosse um pesadelo e que ia acordar. Para mim, foi sempre uma pessoa maravilhosa, acrescentou a atriz.

Por fim, Natalina José conta que este último encontro poderá ter sido como que uma despedida: "Agora que isto tudo aconteceu, posso pensar nisso. Se tinha em mente que ia partir, agora fico na dúvida. Não sei, mas que estou muito abalada, estou".

Luís Aleluia foi encontrado sem vida em casa, aos 63 anos.

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.